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Первым футболистом, забившим 100 голов в Лиге чемпионов, стал Криштиану Роналду

Главная Спорт
Москва
06:08 19 Апреля 2017
рекорд, мяч, португалия, футбол, роналду, лига, чемпионат
Автор: Sibnovosti.ru
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Форвард испанского гранда Криштиану Роналду оформил хет-трик в ответной встрече с немецкой «Баварией» из Мюнхена. Футболист «Реала» записал на свой счет юбилейный 100-й гол в Лиге чемпионов, об этом сообщает телеканал Russia Today.

32-летний Криштиану Роналду стал первым футболистом, добившимся такого показателя в Лиге.

На сегодняшний день у Роналду на счету — 101 мяч. Далее следует аргентинский нападающий из «Барселоны» Лионель Месси, у него 94 забитых мяча в ворота соперника.

Некоторое время назад футбольный клуб «Реал» в домашнем матче обыграл мюнхенскую «Баварию» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Ответный матч закончился в дополнительное время со счетом 4:2.

Криштиану Роналду являлся самым дорогим футболистом в истории футбола до 2013 года. Он — лучший нападающий в истории сборной Португалии, также Роналду является рекордсмен по количеству сыгранных за сборную матчей. Он считается одним из лучших футболистов 2000-х — 2010-х годов

Фото © AP Photo/ Paul White

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