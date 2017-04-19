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Российская теннисистка Мария Шарапова отмечает 30-летие

Главная Спорт
Москва
12:50 19 Апреля 2017
россия, сша, теннис, шарапова, юбилей
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня, 19 апреля, 30-й день рождения отмечает знаменитая российская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова. Она родилась в городе Нягань Ханты-Мансйского автономного округа. С 8 лет спортсменка живет в Соединенных Штатах Америки.

Мария Шарапова является одной из 10-ти теннисисток, которые стали победительницами всех 4-х турниров Большого шлема. Она также одна из самых успешных спортсменок планеты в сфере рекламных заработков.

В марте прошлого года Мария Шарапова призналась в употреблении запрещенного мельдония. Она по-прежнему находится в статусе отбывающей дисквалификацию, которая завершится 26 апреля этого года.

Фото © CHARLES PLATIAU/REUTERS

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