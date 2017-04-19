Сегодня, 19 апреля, 30-й день рождения отмечает знаменитая российская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова. Она родилась в городе Нягань Ханты-Мансйского автономного округа. С 8 лет спортсменка живет в Соединенных Штатах Америки.
Мария Шарапова является одной из 10-ти теннисисток, которые стали победительницами всех 4-х турниров Большого шлема. Она также одна из самых успешных спортсменок планеты в сфере рекламных заработков.
В марте прошлого года Мария Шарапова призналась в употреблении запрещенного мельдония. Она по-прежнему находится в статусе отбывающей дисквалификацию, которая завершится 26 апреля этого года.
Фото © CHARLES PLATIAU/REUTERS
Российская теннисистка Мария Шарапова отмечает 30-летие
Сегодня, 19 апреля, 30-й день рождения отмечает знаменитая российская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова. Она родилась в городе Нягань Ханты-Мансйского автономного округа. С 8 лет спортсменка живет в Соединенных Штатах Америки.
- Мария Шарапова исключена из списка турнира «Ролан Гаррос»
- Мария Шарапова может снова сотрудничать с Porsche и Nike
- Мария Шарапова сможет официально выступать на турнирах с 26 апреля