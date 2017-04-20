У американской теннисистки Серены Уильямс осенью этого года родится первенец

Пресс-секретаря американской теннисистки Келли Буш Новак сообщила журналистам, что Серена Уильям станет матерью осенью этого года.

Сейчас Серена Уильямс занимает 2 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на представителя теннисистки Келли Буш Новак.



Некоторое время назад американский портал TMZ сообщал, что спортсменка находится на 20-й неделе беременности. В декабре прошлого года Серена Уильямс объявила о помолвке с бизнесменом Алексисом Оганяном, он является одним из основателей и владельцев социального новостного сайта Reddit.

Уильямс приостановит профессиональную карьеру, пропустит оставшиеся три турнира серии Большого шлема—2017 года — Открытый чемпионат Франции, Уимблдонский турнир, Открытый чемпионат США.

35-летняя теннистстка за свою карьеру заработала 84,5 млн долларов призовых, она стала победительницей 72 турниров WTA. 23 титула она завоевала на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде. Последний из них она выиграла в январе этого года — Открытый чемпионат Австралии.

Серена Уильямс — четырехкратная олимпийская чемпионка, выигравшая одиночный турнир 2012 года, а также трижды побеждая в парных разрядах вместе со своей сестрой Винус — в 2000, 2008 и 2012 годах. Серена и Винус Уильямс — единственные в современной истории тенниса сестры, бывшие первыми «ракетками» мира как в парном разряде — в сумме восемь недель —, так и в одиночном.

Американская спортсменка является самой возрастной победительницей турниров серии Большого шлема. В январе она выиграла Открытый чемпионат Австралии и превзошла собственное достижение, установленное на Уимблдонском турнире—2016, когда победила в решающем матче немку Ангелик Кербер. В день финала Открытого чемпионата Австралии—2017 спортсменке было 35 лет 4 месяца и 2 дня. Также Серена Уильямс — рекордсменка по общему числу побед в основной сетке турниров Большого шлема среди женщин — 316. До этого рекордсменкой становилась чешская теннисистка Мартина Навратилова — 309. Серена превзошла этот показатель Навратиловой, выиграв первый матч на нынешнем турнире.