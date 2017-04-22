Легендарный футболист Златан Ибрагимович может завершить карьеру

Шведский футболист английского «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович может завершить карьеру из-за тяжелой травмы. Об этом сообщает портал Record со ссылкой на осведомленных источников.

Ибрагимович получил повреждение в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против бельгийского «Андерлехта» (2:1 ОТ). В самом конце встречи 35-летний футболист неудачно приземлился на правую ногу, из-за чего колено вывернулось в обратную сторону. Игроку пришлось покинуть поле с помощью врачей.

После обследования выяснилось, что швед порвал крестообразные связки. На лечение колена потребуется до 9 месяцев. Не исключено, что форвард «МЮ» больше не вернется на поле в качестве профессионального футболиста.

Златан Ибрагимович перешел в английский гранд летом 2016 года. В составе «красных дьяволов» звездный форвард сыграл 46 матчей и забил 28 мячей, выиграв Суперкубок Англии и Кубок Лиги. Контракт Ибрагимовича с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

Шведский нападающий считается одним из сильнейших футболистов в мире. За свою карьеру он выигрывал чемпионаты Нидерландов, Испании, Италии и Франции, клубный чемпионат мира и несколько национальных кубков. В 2013 году Ибрагимович стал третьим футболистом мира по версии газеты The Guardian, уступив лишь Лионелю Месси и Криштиану Роналду. Также форвард является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции (62 гола).

Фото: © AP Photo / Tim Ireland