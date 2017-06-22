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В МОК планируют ввести антироссийские санкции за Олимпиаду в Сочи

Главная Спорт
Москва
08:29 22 Июня 2017
международный, комитет, олимпиада, санкции, россия
Автор: Sibnovosti.ru
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Международный олимпийский комитет планирует введение санкций в отношении России за допинговые нарушения на сочинских Олимпийских играх—2014. Обь этом руководитель МОК Томас Бах рассказал в интервью The New York Times.

В интервью Бах говорил о мерах, которые Россия может предпринять в отношении борьбы с допингом. Он заявил, что это не поможет ей избежать штрафных санкций за уже произошедшие инциденты.

«У нас сложилось впечатление, что некоторые люди в России считают, что если решение проблем отложат на будущее, прошлое будет забыто. Но вы не можете забыть о том, что произошло в Сочи», — сказал глава МОК.

По заявлению Баха, антироссийские санкции введут не позднее октября этого года. «Мы хотим сделать это как можно скорее. Чтобы принять какие-то санкции, нам нужно понять, насколько глубоко была укоренена система допинговых манипуляций в России», — сообщил он.

«Мы ясно дали понять: за прошлое – за то, что произошло тогда в Сочи — должны быть наложены санкции», — отметил Томас Бах.

«С одной стороны, мы видели, что президент России сказал: «Да, у нас была проблема, мы должны это признать», а с другой некоторые чиновники и парламентарии продолжают это игнорировать», — заявил спортивный чиновник.

Первая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства WADA Ричарда Макларена опубликована 18 июля прошлого года. В документе сообщались итоги расследования допинговых махинаций на Олимпиаде2014.

Несколько десятков спортсменов из России, а также паралимпийцев обвиняли в мошенничестве. Так до начала Олимпиады—2016 сборные России по легкой и тяжелой атлетике были отстранены от участия, а паралимпийская сборная России пропустила Олимпиаду в полном составе.

2 часть доклада Макларена обнародована 9 декабря. В этой части документа было сказано, что почти тысяча спортсменов из России была вовлечена в махинации с допинг-пробами во время зимней Олимпиады-2014 в Сочи.

Также сотрудникам Московской антидопинговой лаборатории предъявили обвинение в сокрытии положительных проб посредством добавления в них соли и кофе.

После того, как вышла 2 часть доклада, российскую сторону лишили права на проведение чемпионата мира2017 по бобслею и скелетону. Его перенесли в Германию из Сочи, а Союз биатлонистов России принял решение не проводить в этом сезоне этап Кубка мира в Тюмени.

Фото REUTERS/ Kim Hong-Li

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