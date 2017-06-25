Сборная России проиграла мексиканцам и покинула Кубок конфедераций

Сборная России по футболу выбыла из Кубка конфедераций. Об этом пишет РИА «Новости». Команда проиграла сборной Мексики и не смогла пробиться в полуфинал турнира.

Встреча состоялась накануне в Казане, завершившись счетом 1:2 в пользу гостей. На 25-й минуте в составе россиян отличился Александр Самедов. На 30-й минуте ответный гол забил Нестор Араухо, еще один мяч в ворота Игоря Акинфеева на 52-й минуте закатил Ирвинг Лосано.

На 61-й минуте арбитр матча отменил третий гол мексиканцев после того, как видеоповтор показал положение вне игры у игрока мексиканской команды Эктора Морено. С 68-й минуты команда Станислава Черчесова играла в меньшинстве после того, как с поля был удален Юрий Жирков, получивший вторую желтую карточку.

Россияне с тремя очками, которые ранее смогли обыграть сборную Новой Зеландии, но уступили Португалии, заняли третье место в группе А. Первыми стали португальцы с семью баллами в активе, опередив по дополнительным показателям мексиканцев, четвертое место заняли новозеландцы, которые не набрали ни одного очка.