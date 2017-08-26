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Гонорар боксера Мэйуэзера за бой с Конором Макгрегором составит 100 млн долларов

Главная Спорт
Москва
10:58 26 Августа 2017
спортсмены, бокс, поединок, сша, вознаграждение
Автор: Sibnovosti.ru
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Бой между 40-летним Флойдом Мэйуэзером и 29-летним Конором Макгрегором запланирован на воскресенье, 27 августа. Он пройдет на лас-веговской арене «Ти-Мобайл» и будет состоять из 12 раундов.

Атлетическая комиссия штата Невада утвердила официальный гонорар боксера из США Флойда Мэйуэзера и ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора за поединок в Лас-Вегасе, сообщает журналист Yahoo Маркус Вандерберг в своем Twitter.

12-раундовый бой, согласно правилам бокса, состоится между двумя именитыми спортсменами в весовой категории до 69,8 кг.

Официальный гонорар Макгрегора составит 30 млн долларов. Сумма является гарантированной. Конор Макгрегор получает ее независимо от результата поединка.

На сегодняшний день Мэйуэзер самый высокооплачиваемый боксер всех времен. Он одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Боксер — бронзовый призер Олимпийских игр1996.

У Макгрегора 24 поединка в смешанных единоборствах, 21 победа (19 досрочно) и три поражения. Он единственный боец в истории Абсолютного бойцовского чемпионата, владевший двумя титулами в разных весовых категориях одновременно.

Фото © AP Photo / Jae C. Hong

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