Гонорар боксера Мэйуэзера за бой с Конором Макгрегором составит 100 млн долларов

Бой между 40-летним Флойдом Мэйуэзером и 29-летним Конором Макгрегором запланирован на воскресенье, 27 августа. Он пройдет на лас-веговской арене «Ти-Мобайл» и будет состоять из 12 раундов.

Атлетическая комиссия штата Невада утвердила официальный гонорар боксера из США Флойда Мэйуэзера и ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора за поединок в Лас-Вегасе, сообщает журналист Yahoo Маркус Вандерберг в своем Twitter.

12-раундовый бой, согласно правилам бокса, состоится между двумя именитыми спортсменами в весовой категории до 69,8 кг.



Официальный гонорар Макгрегора составит 30 млн долларов. Сумма является гарантированной. Конор Макгрегор получает ее независимо от результата поединка.

На сегодняшний день Мэйуэзер — самый высокооплачиваемый боксер всех времен. Он одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Боксер — бронзовый призер Олимпийских игр—1996.

У Макгрегора 24 поединка в смешанных единоборствах, 21 победа (19 — досрочно) и три поражения. Он — единственный боец в истории Абсолютного бойцовского чемпионата, владевший двумя титулами в разных весовых категориях одновременно.



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