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Впервые за 60 лет сборная Италии по футболу не попала на чемпиона мира

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Москва
05:57 14 Ноября 2017
сборная, италия, чемпионат мира, футбол, карьера
Автор: Sibnovosti.ru
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Шведская национальная сборная по футболу победила итальянцев в стыковых матчах и получила право играть на чемпионате мира-2018 в России.

Ответный матч состоялся в понедельник, 13 ноября, в Милане, игра закончилась со счетом 0:0. В первой игре, которая состоялась в Стокгольме 10 ноября, шведы победили итальянцев со счетом 1:0.

Сборная Италии, которая четыре раза в своей истории выигрывала чемпион мира по футболу, впервые с 1958 года не смогла пройти отбор на футбольное первенство планеты. На турнире в России сыграет команда Швеции.

Последний участник ЧМ-2018 от Европы определится во вторник, 14 ноября. Сборная Ирландии дома сыграет с командой Дании. Первая встреча завершилась со счетом 0:0.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Ростове- на-Дону, Саранске, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге.

Жеребьевка финальной стадии состоится в Москве 1 декабря.

Фото © AFP 2017/ Marco BERTORELLO

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