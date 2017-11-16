Стали известны все участники чемпионата мира по футболу—2018

Определились все национальные сборные, которые примут участие в чемпионате мира по футболу 2018 года в России, сообщает агентство ТАСС. Все названия сборных стали известны после окончания межконтинентального стыкового матча за выход в финальную часть турнира между сборными Перу и Новой Зеландии. 32-ой национальной сборной стала команда из Перу, квалифицировавшейся в финальную часть чемпионата мира.

На чемпионате мира—2018 сыграют сборные из Европы: России, Бельгии, Германии, Англии, Испании, Польши, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Швейцарии, Швеции, Хорватии, Дании; из Южной Америки: Бразилии, Уругвая, Колумбии, Аргентины; сборные из Северной и Центральной Америки: Мексики, Коста-Рики, Панамы; сборные из Азии: Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Австралии; сборные из Африки: Нигерии, Египта, Марокко, Туниса, Сенегала.

В 869 отборочных матчах было забито 2456 голов. Впервые в финальной части турнира выступят две национальные команды - Панамы и Исландии, сборная Египта сыграет в финальной части чемпионата мира впервые с 1990 года, уточняет агентство ТАСС.

Также впервые за 60 лет на турнир не смогла квалифицироваться национальная команда Италии, ставшая единственной сборной — чемпионом мира, которая не сыграет на турнире в 2018 году

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.