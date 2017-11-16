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При недопуске российских спортсменов на Паралимпиаду-2018 в стране проведут альтернативный турнир

Главная Спорт
Москва
08:45 16 Ноября 2017
паралимпиада, участие, турнир, допуск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Если российский паралимпийцев не допустят на Паралимпиаду2018, в России рассматривают возможность провести Всероссийские открытые соревнования по аналогии с теми, которые были в 2014 году, об этом сообщил генсекретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин.

«Несмотря на то, что мы готовимся к (Паралимпийским — примечание агентства «Интерфакс») играм, в случае неучастия наших спортсменов в Олимпийских играх мы проработали альтернативный вариант по аналогии с теми, которые были проведены перед Рио-де-Жанейро Всероссийские открытые соревнования по зимним видам спорта», — об этом Строкин заявил во время заседания координационного совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

Он также отметил, что российские спортсмены, в основном, выполнили требования Международного Паралимпийского комитета, которые касались противодействия допингу.

На Паралимпиаду—2018 могут претендовать 68 спортсменов, среди них — девять из Сибирского федерального округа.

«Одно из требований МПК все спортсмены должны пройти два раза тестирование до начала этих (отборочных — примечание агентства «Интерфакс») соревнований. На сегодняшний день из 68 спортсменов 62 прошли антидопинговое тестирование два раза, пять один раз, один спортсмен ни разу», — сказал Андрей Строкин.

По мнению генсекретаря Паралимпийского комитета России, все остальные требования МПК, которые зависят от Российского Паралимпийского комитета, выполнены.

Сторкин также подчеркнул, что сборная России по керлингу на колясках уже завоевала квоту по допуску на Паралимпиаду. Окончательное решение об участии сборной по керлингу будет принимать Международный паралимпийский комитет.

Паралимпийские игры2018 запланированы на период с 9 по 18 марта в южнокорейском Пхенчане. Соревнования пройдут по шести видам спорта.

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