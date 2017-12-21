Официальный экипировщик олимпийской сборной России направил в МОК парадную форму россиян для Игр-2018

Официальный экипировщик олимпийской сборной России отправил на утверждение в Международный олимпийский комитет парадную форму спортсменов, об этом сообщает агентство «Р-Спорт».

Специалисты Международного олимпийского комитета будут проверять экипировку на соответствие требованиям нейтральных цвето. Уточняется, что на форме российских спортсменов нельзя размещать герб России и эмблему Олимпийского комитета страны. Также сказано, что цветовое оформление экипировки российских спортсменов не должно напоминать триколор РФ.

На форме спортсменов могут располагаться надписи Olympic Athlete from Russia — «олимпийский атлет из России» или аббревиатура OAR.

Некоторое время назад стало известно, что российские паралимпийцы были вынуждены выступать в норвежской форме.