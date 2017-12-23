24 декабря
Россия
58.32
 
€ 69.13
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

Число медалей сборной России на ОИ-2014 сократилось до 20

Главная Спорт
Москва
12:57 23 Декабря 2017
сочи-2014, медали, допинг, олимпиада, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Международный олимпийский комитет лишил Россию двух серебряных медалей Сочи-2014 в санном спорте: в мужском зачете и в смешанной эстафете. Это произошло из-за дисквалификации Альберта Демченко и Татьяны Ивановой, которых уличили в применении допинга.

Помимо этого были дисквалифицированы конькобежцы Иван Скобрев и Артем Кузнецов, лыжники Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева, бобслеисты Людмила Удобкина и Максим Белугин, а также хоккеистки Татьяна Бурина и Анна Щукина. Их дисквалификация никак не повлияла на медальный результат сборной.

С учетом последних дисквалификаций Россия лишилась 13 медалей, из них три — золотые. В неофициальном командном зачете страна опустилась с первого на третье место.

Дисквалификации МОК связаны с антидопинговым расследованием ВАДА на основе показаний бывшего директора Московской лаборатории Григория Родченкова. Он рассказал о существовании в России централизованной системы употребления допинга и сокрытия положительных проб.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках

Спорт

Новости Москвы: Официальный экипировщик олимпийской сборной России направил в МОК парадную форму россиян для Игр-2018

Официальный экипировщик олимпийской сборной России направил в МОК парадную форму россиян для Игр-2018

21.12.2017
Россия

На одежде нельзя размещать герб России и эмблему Олимпийского комитета страны

Новости Москвы: Международный паралимпийский комитет проведет заседание по российским спортсменам

Международный паралимпийский комитет проведет заседание по российским спортсменам

19.12.2017
Россия

Заседание МПК состоится 19 декабря

Новости Москвы: Дисквалифицированная МОК пожизненно Елена Никитина выиграла ЧЕ по скелетону

Дисквалифицированная МОК пожизненно Елена Никитина выиграла ЧЕ по скелетону

16.12.2017
Россия

Еще россиянка заняла первое место на этапе Кубка мира

Новости Москвы: Россиянин Александр Овечкин включен в топ-25 лучших хоккеистов в истории НХЛ по версии телеканала TSN

Россиянин Александр Овечкин включен в топ-25 лучших хоккеистов в истории НХЛ по версии телеканала TSN

16.12.2017
Россия

Овечкин занял в списке 16-е место

Новости Москвы: Томас Бах будет уговаривать Северную Корею участвовать в Олимпиаде-2018

Томас Бах будет уговаривать Северную Корею участвовать в Олимпиаде-2018

08.12.2017
Россия

В Сеуле не исключают, что в столицу КНДР глава МОК не поедет

Новости Москвы: Роналду получил премию «Золотой мяч—2017»

Роналду получил премию «Золотой мяч—2017»

08.12.2017
Россия

Португальский футболист стал пятикратным обладателем престижного трофея

Новости Москвы: Минспорта Южной Кореи обратилось с призывом к российским спортсменам выступить в нейтральном статусе

Минспорта Южной Кореи обратилось с призывом к российским спортсменам выступить в нейтральном статусе

07.12.2017
Россия

Министерство Южной Кореи заявило, что «сожалеет» в связи с решением МОК

Новости Москвы: Хоккеист Александр Овечкин вошел в топ самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Хоккеист Александр Овечкин вошел в топ самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

06.12.2017
Россия

Российский хоккеист находится на четвертом месте списка

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.