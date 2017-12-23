Число медалей сборной России на ОИ-2014 сократилось до 20

Международный олимпийский комитет лишил Россию двух серебряных медалей Сочи-2014 в санном спорте: в мужском зачете и в смешанной эстафете. Это произошло из-за дисквалификации Альберта Демченко и Татьяны Ивановой, которых уличили в применении допинга.

Помимо этого были дисквалифицированы конькобежцы Иван Скобрев и Артем Кузнецов, лыжники Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева, бобслеисты Людмила Удобкина и Максим Белугин, а также хоккеистки Татьяна Бурина и Анна Щукина. Их дисквалификация никак не повлияла на медальный результат сборной.

С учетом последних дисквалификаций Россия лишилась 13 медалей, из них три — золотые. В неофициальном командном зачете страна опустилась с первого на третье место.

Дисквалификации МОК связаны с антидопинговым расследованием ВАДА на основе показаний бывшего директора Московской лаборатории Григория Родченкова. Он рассказал о существовании в России централизованной системы употребления допинга и сокрытия положительных проб.