15-летняя Алина Загитова стала чемпионкой России по фигурному катанию

Фигуристка Алина Загитова одержала победу в соревнованиях одиночниц на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Загитова получила 233,59 балла. Второе место заняла Мария Сотскова (221,76). Третьей стала Алена Косторная (216,57).

Для 15-летней Загитовой это первый сезон на взрослом уровне, она выиграла все старты, в которых принимала участие: Кубок Ломбардии, этапы Гран-при во Франции и Китае, а также финал Гран-при.

Результаты чемпионата России будут учтены при формировании состава национальной сборной на чемпионат Европы, куда поедут три фигуристки: Загитова, Сотскова и еще одна спортсменка, которую определит исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Ранее у мужчин чемпионский титул защитил Михаил Коляда. В парном катании золото завоевали действующие чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали семикратными чемпионами России в танцах на льду.