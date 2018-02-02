В Южной Корее запустили движение болельщиков в поддержку России на Олимпиаде-2018

В Южной Корее правящая партия «Тобуро» организовала движение болельщиков, поддерживающих спортсменов из России на Олимпийских играх—2018.

Как сообщает газета «Известия», в столице страны Сеуле прошла торжественная церемония, в ней участвовали лидер партии Чху Ми Э и руководитель российского диппредставительства в Южной Корее Александр Тимонин.

Политик отметила, что «Тобуро» сформировала группу поддержки, которую запускают на официальном уровне. «Тем самым мы хотим показать, что мы с Россией друзья», — сказал Чху Ми Э.

Посол России в Южной Корее заявил, что выражает благодарность южнокорейской стороне. Он отметил, что решение со стороны парламента было принято, несмотря на «беспрецедентное давление на российских спортсменов».

Некоторое время газета «Известия» сообщала, что олимпийская сборная России вернется на первое место в командном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи.