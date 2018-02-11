На Олимпиаде керлингисты их России вышли в полуфинал в дабл-миксте

На круговом раунде олимпийских соревнований россияне уступили Швейцарии. В полуфинале дабл-миксте российские спортсмены также встретятся со швейцарской сборной.

Керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий вышли в полуфинал Олимпиады в Пхенчхане.

В очередном матче кругового раунда они проиграли соперникам из Швейцарии – 8:9, но это не помешало им войти в четверку лучших в группе и стать участником плей-офф.

Пара из России заняла в группе третье место. По регламенту соревнований в полуфинале команда, занявшая третье место, должна встретиться со второй командой. Второе место заняла Швейцария. Еще в одном матче ½ финала сыграют Канада, занявшая первое место, и Китай, эта сборная заняла четвертое место.

Полуфиналы пройдут 12 февраля. На круговом раунде россияне переиграли Норвегию, Финляндию, Китай, Южную Корею и уступили США, Канаде и Швейцарии.

Российские спортсмены на Зимних играх-2018 в Пхенчхане выступают под нейтральным флагом. Решение было принято из-за допинговых скандалов в начале декабря исполкомом Международного олимпийского комитета.

Как уточняет информационное агентство «Интерфакс», на форме спортсменов по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia («Олимпийский спортсмен из России», логотип OAR).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.