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Перед стартом Олимпиады-2018 спортсменов проверили на допинг более тысячи раз

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Москва
08:47 11 Февраля 2018
допинг, олимпиада, южная, корея, международный, комитет
Автор: Sibnovosti.ru
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Руководитель медицинского департамента Международного олимпийского комитета Ричард Баджетт сообщил, что было заменено более четырех тысяч ненадежных контейнеров для допинг-проб. Всех спортсменов, которые участвуют в ОИ-2018, перед началом соревнований проверили на допинг более тысячи раз.

Олимпийские игры в Пхенчхане стартовали 9 февраля, на следующий день было разыграно пять комплектов медалей.

«Хотел бы сообщить о программе антидопингового контролями перед Играми и в начале Игр, а также про профилактику заболеваний, — сказал Баджетт, его слова приводит агентство ТАСС. — Более тысячи тестов было проведено на сегодня, подавляющее число тестов взято во внесоревновательный период».

Медицинский директор МОК отметил, что во время Игр планируется взять 2,5 тысячи допинг-тестов. «Более 1400 (допинг-тестов) проводятся на соревнованиях, более 1000 вне соревнований. Это очень большое количество тестов. Теперь есть специальные подразделения, которые занимаются планом по их распределению», сказал он.

Баджетт также заявил, что МОК на Олимпиаде заменил более четырех тысяч ненадежных контейнеров для допинг-проб.

«У нас есть проблемы с бутылочками для допинг-тестов, мы получили информацию, что их можно вскрыть без следов, - отметил Баджетт. — Мы сотрудничаем с различными ведомствами, чтобы безболезненно заменить партии бутылочек. Более четырех тысяч бутылочек были нами заменены. Сейчас нам прислали те образцы, которые использовались в Рио. Они более надежны. Во всех ключевых зонах лаборатории есть видеонаблюдение, сотрудники МОК и Всемирного антидопингового агентства присутствуют в лаборатории», — приводит слова спортивного чиновника информационное агентство ТАСС.

Первого февраля WADA рекомендовало МОК отказаться от использования контейнеров для допинг-проб нового образца, которые были разработаны для Игр в Пхенчхане. Рекомендовалось применять колбы предыдущего поколения.

Контейнеры нового образца были разработаны в сентябре 2017 года швейцарской компанией Berlinger. Их можно легко вскрыть, что создает риск манипуляций с допинг-пробами. 

Фото © AP Photo / Alexander Zemlianichenko

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