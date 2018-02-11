Перед стартом Олимпиады-2018 спортсменов проверили на допинг более тысячи раз

Руководитель медицинского департамента Международного олимпийского комитета Ричард Баджетт сообщил, что было заменено более четырех тысяч ненадежных контейнеров для допинг-проб. Всех спортсменов, которые участвуют в ОИ-2018, перед началом соревнований проверили на допинг более тысячи раз.

Олимпийские игры в Пхенчхане стартовали 9 февраля, на следующий день было разыграно пять комплектов медалей.

«Хотел бы сообщить о программе антидопингового контролями перед Играми и в начале Игр, а также про профилактику заболеваний, — сказал Баджетт, его слова приводит агентство ТАСС. — Более тысячи тестов было проведено на сегодня, подавляющее число тестов взято во внесоревновательный период».

Медицинский директор МОК отметил, что во время Игр планируется взять 2,5 тысячи допинг-тестов. «Более 1400 (допинг-тестов) проводятся на соревнованиях, более 1000 — вне соревнований. Это очень большое количество тестов. Теперь есть специальные подразделения, которые занимаются планом по их распределению», — сказал он.



Баджетт также заявил, что МОК на Олимпиаде заменил более четырех тысяч ненадежных контейнеров для допинг-проб.

«У нас есть проблемы с бутылочками для допинг-тестов, мы получили информацию, что их можно вскрыть без следов, - отметил Баджетт. — Мы сотрудничаем с различными ведомствами, чтобы безболезненно заменить партии бутылочек. Более четырех тысяч бутылочек были нами заменены. Сейчас нам прислали те образцы, которые использовались в Рио. Они более надежны. Во всех ключевых зонах лаборатории есть видеонаблюдение, сотрудники МОК и Всемирного антидопингового агентства присутствуют в лаборатории», — приводит слова спортивного чиновника информационное агентство ТАСС.

Первого февраля WADA рекомендовало МОК отказаться от использования контейнеров для допинг-проб нового образца, которые были разработаны для Игр в Пхенчхане. Рекомендовалось применять колбы предыдущего поколения.

Контейнеры нового образца были разработаны в сентябре 2017 года швейцарской компанией Berlinger. Их можно легко вскрыть, что создает риск манипуляций с допинг-пробами.



Фото © AP Photo / Alexander Zemlianichenko