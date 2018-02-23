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Российская фигуристка Алина Загитова завоевала первую золотую медаль на Олимпиаде-2018

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Москва
08:21 23 Февраля 2018
фигурное, катание, победа, олимпиада, россиянки
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Фигуристка Алина Загитова победила в олимпийских соревнованиях в женском одиночном катании. На втором месте — ее соотечественница Евгения Медведева. Третье место заняла канадская спортсменка Кэйтлин Осмонд.

Золото Загитовой — первое в олимпийской копилке российской сборной на Играх в Пхенчхане.

На соревнованиях по фигурному катанию за произвольную программу и Алина Загитова, и Евгения Медведева получили одинаковое количество баллов – по 156,65. Однако Загитова показала результат в короткой программе лучше, чем Медведева.

На сегодняшний день, 23 февраля, копилка олимпийской команды России пополнилась первой наградой высшего достоинства на Олимпиаде в Пхенчхане. Сейчас в активе российской сборной одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых медалей.

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