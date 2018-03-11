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Россиянка впервые в истории женского фигурного катания исполнила четверной тулуп

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Москва
06:21 11 Марта 2018
фигурное, общество, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На чемпионате мира среди юниоров 13-летняя россиянка Александра Трусова впервые в истории фигурного катания исполнила два прыжка в четыре оборота. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания России.

В рамках произвольной программы Трусова сделала четверной сальхов и четверной тулуп. Она заняла первое место турнира, набрав 225.52 балла.

Второе место на соревнованиях заняла россиянка Алена Косторная, набрав 207.39 балла. На третьем месте оказалась японская спортсменка Мако Ямашита с 195.17 балла. Всего на чемпионате мира среди юниоров российские фигуристы завоевали девять медалей — четыре золотые, три серебряные и две бронзовые.

Трусова является ученицей тренера Этери Тутберидзе. Под ее руководством тренируются олимпийская чемпионка Алина Загитова и серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева.

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