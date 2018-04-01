Семь стран претендуют на проведение зимней Олимпиады‐2026

Международный олимпийский комитет (МОК) закончил прием заявок на проведение Игр-2026.

Кандидатами являются канадский Калгари, японский Саппоро, швейцарский Сьон, шведский Стокгольм, австрийские Грац и Шладминг, турецкий Эрзурум, а также итальянские Милан и Турин.

Окончательно место проведения соревнований будет определено летом 2019 года.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине (Китай впервые будет принимать зимние Олимпийские игры, ранее в 2008 году в Пекине прошли летние Игры). Конкурентом Пекина на проведение Олимпиады-2022 была Алма-Ата (Казахстан). Другие города, претендовавшие на проведение Олимпиады, такие как Осло (Норвегия) и Стокгольм (Швеция), были отвергнуты МОК из-за недостаточности финансирования.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии Токио в 2020 году. Олимпиада-2028 пройдет в Лос-Анджелесе (США). Летние игры в 2024 году пройдут в Париже.