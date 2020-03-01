В Иркутске стартовал чемпионат мира по хоккею с мячом

В Иркутске сегодня стартовал чемпионат мира по хоккею с мячом. Однако пока в турнире принимают участие команды из группы «Б». Это десять сборных: Чехии, Нидерландов, Венгрии, Латвии, Украины, Швейцарии, Японии, Словакии, Монголии, Сомали.

В первой игре турнира сегодня венгры обыграли голландцев со счетом 3:2. Отметим, что вход на матчи этой группы свободный. Они проходят на стадионах «Труд», «Рекорд» и «Зенит, а также «Строитель» в Шелехове.

Основные игры - а именно турнир группы «А» - стартует лишь 29 марта. В нем примут сильнейшие сборные планеты, в том числе России и Швеции.

Отметим, в новейшей истории сборная России 12 раз выигрывала чемпионат мира, ни разу, как и шведы, не опустившись ниже третьего места.

фото: baikal-bandy.ru