Кубок мира по хоккею с мячом впервые пройдет в России. Это главный командный турнир по данному виду спорта. Традиционно с 1974 года он проводился в Швеции.

Решением Международной федерации бенди, соревнования состоятся 17-20 декабря. Местом проведения выбран Красноярск. Напомним, там базируется один из сильнейших клубов планеты - «Енисей». Команда четыре раза побеждала в Кубке мира. Всего же советские и российские коллективы выигрывали турнир 12 раз.

Игры пройдут в крытом ледовом дворце «Енисей», который построили к Универсиаде-2019.