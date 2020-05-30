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Кубок мира по хоккею с мячом впервые пройдет в России

Главная Спорт
Москва
09:14 30 Мая 2020
хоккей с мячом, кубок, чемпионат мира, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Кубок мира по хоккею с мячом впервые пройдет в России. Это главный командный турнир по данному виду спорта. Традиционно с 1974 года он проводился в Швеции.

Решением Международной федерации бенди, соревнования состоятся 17-20 декабря. Местом проведения выбран Красноярск. Напомним, там базируется один из сильнейших клубов планеты - «Енисей». Команда четыре раза побеждала в Кубке мира. Всего же советские и российские коллективы выигрывали турнир 12 раз.

Игры пройдут в крытом ледовом дворце «Енисей», который построили к Универсиаде-2019.

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