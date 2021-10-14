«Газпром нефть» обеспечит предприятия Алтайского края высокотехнологичными маслами

Соглашение о импортозамещении смазочных материалов и технических жидкостей заключили между собой «Газпром нефть» и правительство Алтайского края. Документ, предусматривающий увеличение поставок высокотехнологичных моторных и индустриальных масел Gazpromneft и G-Energy для автомобильной и специализированной техники предприятий энергетики, ЖКХ и промышленного комплекса Алтайского края, подписали председатель правления нефтяной компании Александр Дюков и губернатор Виктор Томенко.

«Газпром нефть» напрямую поставляет продукцию со своих производственных активов (Омского НПЗ и Омского завода смазочных материалов) в Алтайский край. Также в регионе действует сеть АЗС компании, в международном аэропорту Барнаула обеспечивается заправка самолётов топливом «в крыло», битумы «Газпром нефти» применяются для строительства и обслуживания транспортной инфраструктуры.

— Сотрудничество с Алтайским краем развивается, многие предприятия региона от замены импортной смазочной продукции на высококачественные российские аналоги уже получили ощутимый экономический эффект. На сегодняшний день доля «Газпром нефти» на рынке смазочных материалов в Алтайском крае превышает 20 %. Новое соглашение подтверждает планы по расширению партнёрства с регионом. Будем наращивать поставки моторных и индустриальных масел для местной промышленности и комплекса ЖКХ, — отметил Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефти».

— Обеспечение потребителей региона продукцией нефтепереработки является важным для экономического развития нашего региона. Соглашение с «Газпром нефтью» позволит алтайским промышленникам закупать напрямую у производителя высококачественные российские масла, что гарантирует оперативные поставки ГСМ на региональный рынок и поможет предприятиям края дополнительно повысить эффективность, — рассказал Виктор Томенко, губернатор Алтайского края.

Программа по импортозамещению смазочных материалов «Газпром нефти» действует с 2015 года. За это время к ней присоединились 34 российских региона.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти»