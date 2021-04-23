«МКР-Медиа» поддерживает концерты молодых звёзд классической музыки в городах России

С 3 апреля по 1 июня в России проходит большой концертный тур «Молодые звёзды классической музыки». В нём участвуют лауреаты крупнейших международных музыкальных конкурсов, таких как «Классическое «Евровидение», «Юношеский конкурс им. П.И. Чайковского», «Щелкунчик», «Синяя птица», «Astana Piano Passion» и «Grand Piano Competition».

Гастрольное турне объединяет общая идея: обеспечить духовное благополучие населения России и её будущего поколения путем повышения интереса к культуре, в частности, к классической музыке, сохранить наследие русской классической музыкальной школы.

Холдинг «МКР-Медиа» осуществляет информационное сопровождение проекта. На сегодняшний день концерты молодых звёзд классической музыки уже состоялись в Нижнем Новгороде, Казани и Уфе. Несмотря на ограничения по заполняемости концертных площадок, прошедшие выступления можно смело назвать аншлаговыми. Для молодых артистов стало честью выступить в таких именитых залах, как Нижегородский государственный академический Театр оперы и балета им. А. С. Пушкина, Большой концертный зал им. Сайдашева в Казани, Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова (Уфа).

Накануне концертов молодые артисты побывали на различных телевизионных площадках городов своего гастрольного турне, а также приняли участие в пресс-конференции. Анастасия Ушакова стала гостьей Дмитрия Пивоварова, ведущего проекта «Звездный гость» телеканала «Эфир» в Казани. Вместе с Эриком Мирзояном и Анастасией Махамендриковой молодые звезды посетили шоу «Утро в столице» на телеканале «Вся Уфа». Накануне выступления в Нижнем Новгороде, участники тура поделились своим опытом со студентами нижегородской консерватории, обсудили с ними особенности работы с классическими произведениями, тонкости прочтения музыкального материала, пути развития музыкальной карьеры и творчества в современном мире.

Следующий концерт тура молодых исполнителей классической музыки пройдет 29 апреля в Красноярске, 2 мая молодые звезды выступят в Новосибирске, 4 мая посетят Омск, а 21 мая состоится концерт в Волгограде.

Завершится Музыкальное турне грандиозным гала-концертом в московском концертном зале «Зарядье» 1 июня, в День защиты детей.

Холдинг «МКР-Медиа» благодарит региональных медиапартнёров – ТК «Эфир» (г. Казань), МУП ПЦ «Вся Уфа», ТК «ТВК (г. Красноярск), ТК «НСК 49» (г. Новосибирск), сетевые издания «Сибирское агентство новостей» и «Омск Здесь», телеканал «Продвижение», «Радио Сибирь», международную сеть «ТВ БРИКС» за совместную поддержку проекта «Молодые звёзды классической музыки».