12 мая
Россия
74.16
 
€ 90.0
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

Документальный фильм TV BRICS «Неизвестный Сталинград» покажут в Музее Победы на Поклонной горе

Главная Культура
Москва
04:46 12 Мая 2021
общество, фильм, показ, москва
версия для печати Ico_print

Документальный фильм TV BRICS «Неизвестный Сталинград» покажут 12 мая на презентации историко-литературного проекта «Народы БРИКС: Героям войн посвящаем» в Музее Победы на Поклонной горе. TV BRICS также стал информационным партнером проекта.

Проект посвящен участию государств БРИКС во Второй мировой войне. Все они боролись против агрессора на разных фронтах и 76 лет назад отметили общую победу над фашизмом и японским милитаризмом. О вкладе стран «большой пятерки» будут говорить ветераны, дипломаты, общественные деятели и историки. Почетными гостями станут Заместитель Министра иностранных дел РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков, Посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев, старшие дипломаты территориальных Департаментов МИД России, Заместитель Министра обороны, генерал-полковник Андрей Картаполов, Посол Индии г-н Д. Б. Венкатеш Варма, посол Бразилии в России г-н Товар да Силва Нунес, посол Южно-Африканской Республики в России г-н Мзувукиле Джефф Макетука.

На встрече откроется выставка научной и художественной литературы о Второй мировой войне стран БРИКС. В экспозицию войдут работы авторов, которые участвовали в создании документального фильма «Неизвестный Сталинград» (автор Анастасия Шкитина, режиссер Андрей Гула). Среди них Карлос Дарос, автор книги о советских летчицах Bruxasdanoite, Платеник Жоао Клаудио, один из авторов книги «Великая Отечественная война советского народа». 

Молодые художники Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г.Строганова покажут свои работы на тему проекта и портреты Великих учителей стран БРИКС: Конфуция, Льва Толстого, Махатмы Ганди, Нельсона Мандела и Барона де Рио-Бранко, призывавших народы к миру, доброте, согласию и  взаимоуважению. Во время мероприятия, эти портреты будут переданы художниками в дар посольствам стран БРИКС в Российской Федерации.

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на четырех языках – русском, английском, китайском и португальском. Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС. 

Культура

Новости Москвы: «МКР-Медиа» поддерживает концерты молодых звёзд классической музыки в городах России

«МКР-Медиа» поддерживает концерты молодых звёзд классической музыки в городах России

23.04.2021
Россия

Концертный тур «Молодые звёзды классической музыки» пройдет по всей России с 3 апреля по 1 июня

Новости Москвы: Лучшие туристические фильмы о ЮАР впервые покажут на канале TV BRICS

Лучшие туристические фильмы о ЮАР впервые покажут на канале TV BRICS

07.08.2020
Россия

Все фильмы – финалисты Международного африканского туристического кинофестиваля International Tourism Film Festival-Africa

Новости Москвы: На TV BRICS стартуют циклы программ о культуре и природе Бразилии

На TV BRICS стартуют циклы программ о культуре и природе Бразилии

03.08.2020
Россия

Первый выпуск программы «Экорепортер» на португальском языке появится на сайте TV BRICS 5-ого августа.

Новости Москвы: На TV BRICS состоится российская премьера фильма про индийского «человека-ракету» Абдула Калама

На TV BRICS состоится российская премьера фильма про индийского «человека-ракету» Абдула Калама

22.07.2020
Россия

Фильм рассказывает о мечте индийского мальчишки пригласить Абдула Калама в свою школу.

Новости Москвы: Радиостанция «ПИ FM» запускает проект «Кинопауза» в поддержку открытия кинотеатров

Радиостанция «ПИ FM» запускает проект «Кинопауза» в поддержку открытия кинотеатров

10.07.2020
Россия

Кинопаузу» можно услышать в эфире «Первого интернационального радио» в середине каждого часа по выходным.

Новости Москвы: Скончался актер Михаил Кокшенов

Скончался актер Михаил Кокшенов

05.06.2020
Россия

Причина смерти не уточняется.

Новости Москвы: Филиал Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина откроют в Томске

Филиал Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина откроют в Томске

25.02.2020
Россия

Глава региона ведет переговоры по этому вопросу

Новости Москвы: Создатели «Дау» подали иск к Минкульту

Создатели «Дау» подали иск к Минкульту

14.02.2020
Россия

Авторы кинопроекта «Дау» режиссера Ильи Хржановского обратились в арбитражный суд с требованием признать незаконным решение министерства культуры о частичном отказе в выдаче прокатного удостоверения.

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru