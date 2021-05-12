Документальный фильм TV BRICS «Неизвестный Сталинград» покажут в Музее Победы на Поклонной горе

Документальный фильм TV BRICS «Неизвестный Сталинград» покажут 12 мая на презентации историко-литературного проекта «Народы БРИКС: Героям войн посвящаем» в Музее Победы на Поклонной горе. TV BRICS также стал информационным партнером проекта.

Проект посвящен участию государств БРИКС во Второй мировой войне. Все они боролись против агрессора на разных фронтах и 76 лет назад отметили общую победу над фашизмом и японским милитаризмом. О вкладе стран «большой пятерки» будут говорить ветераны, дипломаты, общественные деятели и историки. Почетными гостями станут Заместитель Министра иностранных дел РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков, Посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев, старшие дипломаты территориальных Департаментов МИД России, Заместитель Министра обороны, генерал-полковник Андрей Картаполов, Посол Индии г-н Д. Б. Венкатеш Варма, посол Бразилии в России г-н Товар да Силва Нунес, посол Южно-Африканской Республики в России г-н Мзувукиле Джефф Макетука.

На встрече откроется выставка научной и художественной литературы о Второй мировой войне стран БРИКС. В экспозицию войдут работы авторов, которые участвовали в создании документального фильма «Неизвестный Сталинград» (автор Анастасия Шкитина, режиссер Андрей Гула). Среди них Карлос Дарос, автор книги о советских летчицах Bruxasdanoite, Платеник Жоао Клаудио, один из авторов книги «Великая Отечественная война советского народа».

Молодые художники Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г.Строганова покажут свои работы на тему проекта и портреты Великих учителей стран БРИКС: Конфуция, Льва Толстого, Махатмы Ганди, Нельсона Мандела и Барона де Рио-Бранко, призывавших народы к миру, доброте, согласию и взаимоуважению. Во время мероприятия, эти портреты будут переданы художниками в дар посольствам стран БРИКС в Российской Федерации.

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