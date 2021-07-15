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В Москве умер легендарный музыкант и актер Петр Мамонов

Главная Культура
Москва
18:56 15 Июля 2021
общество, кино, актер
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Петр Мамонов заболел коронавирусом около двух недель назад, артиста госпитализировали в Коммунарку, где ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Как сообщила супруга Петра Мамонова РИА Новости, вывести из комы артиста медики не смогли, его состояние ухудшилось, а сегодня организм не выдержал.

 Петр Мамонов родился в Москве 14 апреля 1951 года.   В середине 1960-х собрал свою первую музыкальную группу, в 1979-м окончил Московский полиграфический техникум, а в 1982  - редакторский факультет Московского полиграфического института (ныне Московский государственный университет печати).

В начале 1980-х годов собрал андеграундную группу "Звуки Му", ездил с турами по Европе и США, с 1991 года выступал еще и сольно.
В кино актер дебютировал в 1988 году, но широкую известность ему принесла роль саксофониста Лехи в картине "Такси-блюз". Одними из самых известных стали его роли в фильмах Павла Лунгина "Остров" и "Царь". За "Остров" Мамонов получил много наград, в том числе и российские премии "Ника" и "Золотой орел".

Фото: - РИА Новости/Михаил Воскресенский

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