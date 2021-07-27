Георгий Негашев: Фестиваль – это праздник. А какой праздник без живого общения, без дыхания зрительного зала?

С 1 по 6 октября в Екатеринбурге пройдёт XXXII Открытый фестиваль документального кино «Россия». В преддверии одного из старейших фестивалей страны Международный пресс-центр МКР-Медиа запускает цикл интервью, посвященного форуму документалистов и развитию неигрового кино.

Режиссер, продюсер, директор кинокомпании «СНЕГА» и Генеральный директор «Открытого фестиваля документального кино «Россия» Георгий Негашев в эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа рассказал, чем фестиваль будет удивлять в этом году и как идёт приём конкурсных заявок.

- Фестиваль «Россия», с нашей точки зрения, – это подведение годовых итогов творческих достижений документалистов. Поэтому из года в год усилия отборщиков направлены на то, чтобы собрать и представить зрителю всё лучшее, что появилось на документальном экране. Так вот если на сей раз это «лучшее» окажется отвечающим критериям искусства, то будет и удивление. Поскольку искусство должно удивлять. Но пока рано делать прогнозы. Приём заявок идёт своим ходом. На сегодня в оба наших конкурса – документальных фильмов и телевизионных документальных фильмов – поступило свыше 200 заявок. Опыт прошлых лет подсказывает, что это далеко не предел. Мы принимаем заявки до 10 августа, так что приблизительно столько же фильмов к этому сроку поступит непременно.

Формирование составов жюри тоже ещё в процессе. Здесь свои сложности. Они обусловлены тем, что коронавирус бесцеремонно вмешивается в планы людей. Пока только могу отметить, что состав жюри на протяжении всей истории фестиваля «Россия» традиционно сильный. За истекшие годы в работе жюри фестиваля принимали участие: режиссёры игрового и документального кино: Владимир Меньшов, Глеб Панфилов, Элем Климов, Андрей Смирнов, Александр Митта, Сергей Урсуляк, Сергей Снежкин, Владимир Краснопольский, Сергей Овчаров, Алексей Федорченко, Игорь Беляев, Виктор Лисакович, Николай Обухович, Сергей Мирошниченко, Павел Печёнкин, Андрей Осипов, Иван Твердовский, Юрий Шиллер, Валерий Соломин, Евгений Соломин, Анатолий Балуев, Сергей Дворцевой, Алексей Погребной; кинодраматурги Валентин Черных, Одельша Агишев, Юрий Клепиков, Лев Рошаль; кинооператоры Шандор Беркеши, Вадим Алисов, Сергей Юриздицкий, Ирина Уральская; писатели Юрий Поляков и Николай Коляда; киноведы Кирилл Разлогов, Лариса Солоницына, Галина Прожико; кинокритики Ирина Петровская, Ирина Шилова, Людмила Донец; тележурналист Александр Гордон; киноактёры Владимир Гостюхин и Алексей Петренко; актёр и режиссёр Сергей Пускепалис... Согласитесь – это цвет отечественной культуры!

- Георгий Александрович, в прошлом году фестиваль впервые прошел и в онлайн-формате. Что было самым сложным для команды фестиваля и какой позитивный опыт вы вынесли из сложившихся обстоятельств?

- Создавая интернет-кинотеатр мы, конечно же, очень переживали – а будут ли зрители смотреть документальное кино онлайн? На момент проведения фестиваля жёсткий локдаун закончился, и в целом люди уже возвращались к привычной жизни – то есть форы в виде тысяч людей, сидящих дома и не знающих, чем занять себя, которая была у онлайн-фестивалей, прошедших в пик пандемии в апреле-мае, у нас не было. Однако результаты онлайн просмотров превзошли все ожидания! В общей сложности наши интернет-показы посетило более 20 000 человек. Судя по статистике, за которой мы с большим вниманием следили, были среди зрителей такие, кто провёл за просмотром фильмов фестиваля за все шесть дней 10-17 часов! Зрители не только смотрели кино в сети, но и активно участвовали в обсуждении фильмов в чате, знакомились там друг с другом, обменивались мнениями, задавали вопросы, которые каждый вечер ведущие пресс-клубов зачитывали авторам фильмов. Наши традиционные пресс-клубы, кстати, также транслировались в онлайн-кинотеатре и пользовались успехом у зрителей. Однако более всего нас поразило внимание, оказанное интернет-публикой молодёжным мастер-классам: встречи с режиссёрами, операторами, сценаристами, продюсерами смотрели студенты и выпускники московских, санкт-петербургских, тюменских и пермских киновузов и кафедр. Записи мастер-классов продолжали набирать просмотры и после окончания фестиваля и в конечном итоге даже превысили количество просмотров конкурсных программ. Стоит заметить, что организуя онлайн-кинотеатр, особое внимание мы уделяли комфорту авторов фильмов. Дело в том, что многие режиссёры и продюсеры не готовы давать свои кинокартины для того, чтобы они просто «болтались в сети» в течение длительного времени. В связи с этим, показы всех конкурсных фильмов были синхронизированы с показами в кинозалах, и увидеть каждую картину можно было только один раз. Кажется, такая система добавила онлайн-зрителям азарта: смотреть уникальный контент всегда более привлекательно, чем чувствовать, что можешь увидеть фильм «в любое время», а в итоге не посмотреть его никогда. В целом опыт создания онлайн-кинотеатра для нас оказался положительным и стимулировал рост популярности фестиваля не только в Екатеринбурге, Свердловской области и среди профессионалов документального кино, но и в других регионах нашей большой страны. Подобное «масштабирование» очень созвучно ценностям фестиваля «Россия», и поэтому мы решили превратить этот разовый опыт в ещё одну хорошую традицию.

- На ваш взгляд, способен ли онлайн-формат заменить привычные фестивали, привычные зрительные залы?

- Фестиваль – это праздник. А какой праздник без живого общения, без дыхания зрительного зала? Фестиваль в онлайн-формате больше напоминает конференцию. Тем не менее, в прошлом году нам удалось сохранить атмосферу фестиваля и избежать эпидемических осложнений. Надеемся, и нынче справимся с этой задачей.

Телеканал «Продвижение» - семейно-развлекательный телеканал, созданный в 2014 году, вещает в более чем 190 городах РФ. Технический охват - 25 миллионов человек. Информационный партнер Открытый фестиваль документального кино «Россия» и учредитель специального приза «За сохранение и развитие теледокументалистики». Победитель всероссийских и международных телевизионных конкурсов, в том числе дважды - «ТЭФИ-Регион». В сетке вещания – отечественные и зарубежные сериалы, документалистика, кинохиты, а также авторский контент телеканала. Телеканал «Продвижение» распространяется на всей территории РФ через 5 спутников связи, в кабельной и эфирной аналоговой средах вещания в 53 регионах страны и на крупнейших ОТТ-платформах. Всего на сегодняшний день региональным телекомпаниям выдано 47 лицензий Роскомнадзора на телевизионное вещание, использующих концепцию вещания СМИ «Продвижение».