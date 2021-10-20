В России отмечают День военного связиста

Ежегодно в России 20 октября принимают поздравления с профессиональным праздником те, кто работает в войсках и подразделениях связи. В День военного связиста чествуют и военнослужащих, и гражданских сотрудников, а еще говорят слова благодарности тем, кто обеспечивает войска связи новым профессиональным оборудованием.

Омское производственное объединение «Радиозавод им. А.С. Попова» - одно из ведущих предприятий радиоэлектронной промышленности Российской Федерации. Завод имеет уникальные компетенции в сфере разработки и промышленного производства сложных систем связи и управления специального и двойного назначения, соответствующие самым высоким современным требованиям. С уверенностью можно сказать: история предприятия - это история отечественной связи Вооруженных сил Российской Федерации.

За 65-летнюю историю Омским радиозаводом поставлено более миллиона единиц техники связи в 33 страны мира. На сегодняшний день продукция Омского Радиозавода составляет основу целостной защищенной инфраструктуры связи и управления не только Российской Федерации, но и стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности.

Как рассказали журналисту Sibnovosti.ru в пресс-службе компании, первое изделие - радиорелейная станция Р-401 «Ручей» была выпущена в 1954 году. Отметим, что Р-401 «Ручей» – армейская радиорелейная станция метрового диапазона была предназначена для связи в армейских подразделениях связи, а также для связи всех родов войск и для использования в чрезвычайных ситуациях. Размещалась станция как стационарно, так и на базе шасси ГАЗ-63Э. Станция эксплуатировалась во всех климатических зонах, как СССР, так и многих государств Азии и Африки. В 1979 году на заводе было поставлено на поток производство радиорелейных станций «Азид», которые надолго стали базовой аппаратурой спецсвязи Вооружённых Сил СССР.

Продукция ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» востребована по всему миру, она и сегодня представляет российскую промышленность на крупнейших международных выставках вооружений и высоких технологий и успешно проходят испытания, обеспечивая надёжную связь на всей территории нашей страны.

Эксперты высоко оценивают новые разработки новых станций ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова», отмечая, что они задают актуальные векторы развития современных средств связи и вооруженных сил.

"Военная связь – это ежедневный, порой тяжёлый, но такой важный труд связистов. Наше предприятие тоже имеет отношение к этому празднику, ведь заводчане ведут постоянную работу над разработкой нового оборудования для передачи данных. Мы поздравляем всех тех, кто имеет отношение к этому празднику, и желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!" - отмечают в пресс-службе Радиозавода.

Фото: relero.ru