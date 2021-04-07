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Сергей Фургал заразился COVID-19 в СИЗО

Главная Общество
Москва
07:14 7 Апреля 2021
общество, сизо, болезнь
Автор: Sibnovosti.ru
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Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в причастности к организации убийств, заразился в СИЗО "Лефортово" COVID-19. Об этом сообщает ТААС  со ссылкой на адвоката задержанного Михаила Карапетяна. В сообщении говорится, что защита попросила следствие изменить Сергею Фургалу меру пресечения.

"Пришел положительный тест на коронавирус, он был сдан утром 6 апреля Сергеем Фургалом. Ближайшие две недели он будет находиться под наблюдением врачей, мы его не увидим, так как он изолирован. Сегодня защита подаст ходатайство на имя руководителя следственной группы об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей из-за обнаружившейся у него болезни. У всей команды адвокатов болезнь вызывает тревогу, так как ранее сам Сергей Фургал говорил нам о том, что в случае заболевания у него могут возникнуть проблемы с легкими ", - подчеркнул адвокат. Как будет проходить лечение пока не сообщается.

Напомним, в конце ноября прошлого года Михаил Карапетян заявлял ТАСС, что его подзащитный может не перенести осложнений, если заразится в СИЗО ковидом, из-за болезни лёгкого, которую выявили медики. По словам адвоката Сергею Фургалу необходимо специальное обследование, которое в условиях СИЗО получить невозможно.

Фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

 

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