Купившим туры в Турцию россиянам посоветовали поменять путевки

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова пояснила журналистам, что эвакуации российских туристов из Турции и Танзании не будет, но при желании отдыхающие смогут завершить свои поездки досрочно. Об этом сообщает ТААС.

"Организованные туристы, находящиеся на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернуться в Россию планово. Туристы, решившие вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию со своим туроператором", - подчеркнула Догузова и порекомендовала держать постоянную связь со своими туроператорами.

Кроме этого, Ростуризм рекомендует самостоятельным туристам отслеживать информацию о возможных изменениях на сайтах авиакомпаний, у которых приобретены авиабилеты. Из-за принятых ограничительных мер, ведомство рекомендует туристам перенести путевки в Турцию и Танзанию с вылетом до 1 июня на более поздние даты или поменять направление отдыха.

"Если путевки с вылетом до 1 июня, мы рекомендуем рассмотреть возможность переноса поездки на более поздние даты. Либо выбрать другие направления в те же даты. Мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие", - сказала Зарина Догузова.

Туристов, купивших путевки в Турцию и Танзанию на период после 1 июня, Ростуризм будет информировать о текущей ситуации, заверила Догузова.

"Актуальная информация и для туристов, и для туроператоров будет постоянно обновляться на сайте Ростуризма", - подчеркнула глава ведомства.

Фото: © Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС