Алексей Франдетти запускает новое шоу о мюзиклах «Нелёгкий лёгкий жанр»

В полночь с 17 на 18 апреля на телеканале «Продвижение» состоится премьера авторской программы Алексея Франдетти «Нелёгкий лёгкий жанр».

Цикл программ, подготовленный телеканалом «Продвижение» совместно с проектом Musical Universe при поддержке TV BRICS, посвящен истории возникновения мюзикла в США и развитию индустрии жанра в России. Алексей Франдетти приглашает зрителей в ведущие музыкальные драматические театры, в которых с большим успехом идут мировые и отечественные постановки.

В первой программе цикла «Нелёгкий лёгкий жанр» Алексей Франдетти расскажет, как и из чего рождается мюзикл на примере музыкальных постановок Театра на Таганке: «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-Стрит», «Последние пять лет». Для зрителей арии из спектаклей исполнит народная артистка РФ Лариса Долина и актер театра и кино Петр Левкин. Специальный гость программы – директор Театра на Таганке, актриса Ирина Апексимова.

В последующих выпусках проекта вместе с ведущим зрители побывают на прославленных сценах Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, Московского театра оперетты, посетят Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус», Пермский академический Театр-Театр и другие.

После телевизионной премьеры авторский проект «Нелёгкий лёгкий жанр» будет доступен на YouTube-канале Musical Universe .

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Алексей Франдетти - российский режиссёр театра и кино, актёр, художник. Неоднократный лауреат премии «Золотая маска» за спектакль «Рождество О. Генри», Театр им. А.С. Пушкина (2016), спектакль «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-Стрит», Театр на Таганке (2018), спектакль «Стиляги», Театр Наций (2020).

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Musical Universe – проект театрального блогера, студентки театроведческого факультета ГИТИСа Екатерины Поляковой. Проект посвящен современному этапу развития жанра мюзикла в России. Представлен на платформах Instagram, ВКонтакте, YouTube.

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Телеканал «Продвижение» - семейно-развлекательный телеканал, созданный в 2014 году, вещает в более чем 190 городах РФ. Технический охват - 25 миллионов человек. Победитель всероссийских и международных телевизионных конкурсов, в том числе дважды - «ТЭФИ-Регион». В сетке вещания отечественные и зарубежные сериалы, документалистика, кинохиты, а также авторский контент телеканала. Телеканал «Продвижение» распространяется на всей территории РФ через 5 спутников связи, в кабельной и эфирной аналоговой средах вещания в 53 регионах страны и на крупнейших ОТТ-платформах. Всего на сегодняшний день региональным телекомпаниям выдано 47 лицензий Роскомнадзора на телевизионное вещание, использующих концепцию вещания СМИ «Продвижение».

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на четырех языках – русском, английском, китайском и португальском. Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.