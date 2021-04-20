В этом году "Бессмертный полк" вновь пройдет в онлайн-формате

Общественная традиционная акция "Бессмертный полк" пройдет в День Победы в онлайн-формате. Об этом 19 апреля сообщила сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

" Свой поток трансляции получи каждый субъект РФ, шествие будет транслироваться на городском телевидении, городских экранах, медиасферах и прочих поверхностях. В каждом регионе люди увидят в своем строю всех своих земляков. Начнется трансляция 9 мая в 15:00 по местному времени", - сообщила Елена Цунаева, отметив, что прошлом году трансляция продолжалась 20 дней, так как организаторам поступило более 3 млн заявок.

Акцию в традиционном формате организаторы планируют провести 24 июня.

"Рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор сможет скорректировать свои требования, и мы сможем организовать шествие "Бессмертный полк России" в очном формате», - сообщила Елена Цунаева.

Подача заявок на "Бессмертный полк-онлайн" уже стартовала вчера, 19 апреля. Чтобы оставить заявку, следует пройти по ссылке и зарегистрироваться. Те, кто в прошлом году разместил данные своих героев в прошлом году и не собирается вносить исправления, могут повторить ранее одобренную заявку в шествии. Уведомление о том, когда именно покажут трансляцию с их близким, авторы одобренных заявок получат до 7 мая. По окончании трансляции все пользователи смогут получить фрагменты той части, где демонстрировались фотографии их близких.