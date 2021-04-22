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федеральные новости
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Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого школьника

Главная Общество
Москва
06:30 22 Апреля 2021
президент, выплаты, школьники, дети
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Еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, предложил произвести президент России Владимир Путин. Об этом он заявил 21 апреля, в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

«Предлагаю выплатить по 10 тысяч рублей на всех школьников. И, более того, распространить эту меру на будущих первоклашек и на детей, которые в этом году только пойдут учиться», — сказал глава государства, отметив, что выплату родители получат в середине августа, чтобы иметь запас времени на сборы ребенка в школу.

Кроме этого, в ходе послания президент озвучил новый размер выплат на детей из неполных семей: с июня этого года детям от 8 до 16 лет будут платить 5 650 рублей ежемесячно.

Фото: с сайта pronedra.ru

 

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