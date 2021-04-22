Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого школьника

Еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, предложил произвести президент России Владимир Путин. Об этом он заявил 21 апреля, в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

«Предлагаю выплатить по 10 тысяч рублей на всех школьников. И, более того, распространить эту меру на будущих первоклашек и на детей, которые в этом году только пойдут учиться», — сказал глава государства, отметив, что выплату родители получат в середине августа, чтобы иметь запас времени на сборы ребенка в школу.

Кроме этого, в ходе послания президент озвучил новый размер выплат на детей из неполных семей: с июня этого года детям от 8 до 16 лет будут платить 5 650 рублей ежемесячно.

Фото: с сайта pronedra.ru