Оформить заявление на «путинские» выплаты родители школьников смогут дистанционно

Единовременная выплата в 10 тыс рублей на ребенка положена родителям детей школьного возраста, которые являются гражданами Российской Федерации. Кроме этого, пособие смогут получить и те семьи, где ребенок идет в первый класс в 2021 году. Доходы семьи при этом не имеют никакого значения, денежное пособие будет выплачено всем маленьким россиянам, независимо от благосостояния семьи, в которой они воспитываются.

Оформить получение выплаты можно будет на сайте Госуслуг. Родители, которые ранее уже становились получателями «путинских» выплат, подавать заявление повторно не нужно: сумма будет зачислена на счет автоматически.

Родителям первоклассников получить выплаты можно уже в августе 2021 года. Для этого достаточно заполнить заявку на Госуслугах или через личный кабинет на сайте ПФР. Об этом сообщает ОСН.