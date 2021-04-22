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Оформить заявление на «путинские» выплаты родители школьников смогут дистанционно

Главная Общество
Москва
09:00 22 Апреля 2021
общество, выплаты, дети, школьники
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Единовременная выплата в 10 тыс рублей на ребенка положена родителям детей школьного возраста, которые являются гражданами Российской Федерации. Кроме этого, пособие смогут получить и те семьи, где ребенок идет в первый класс в 2021 году. Доходы семьи при этом не имеют никакого значения, денежное пособие будет выплачено всем маленьким россиянам, независимо от благосостояния семьи, в которой они воспитываются.

Оформить получение выплаты можно будет на сайте Госуслуг. Родители, которые ранее уже становились получателями «путинских» выплат, подавать заявление повторно не нужно: сумма будет зачислена на счет автоматически.

Родителям первоклассников получить выплаты можно уже в августе 2021 года. Для этого достаточно заполнить заявку на Госуслугах или через личный кабинет на сайте ПФР. Об этом сообщает ОСН.

 

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