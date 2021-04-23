Путин объявил дни с 1 по 11 мая выходными

Идею главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники непрерывными из-за пандемии коронавируса поддержал президент России Владимир Путин. Об этом сегодня, 23 апреля сообщают "Известия".

Таким образом, дни с 1 по 11 мая будут объявлены нерабочими. Глава государства отметил, что указ о продлении праздников он подпишет в пятницу.

«Если вы считаете, что это все-таки необходимо, хорошо, мы так и сделаем. Подпишем сегодня соответствующий указ», — сказал Путин во время совещания.



Дмитрий Песков пояснил РИА "Новости", что отдыхать россияне будут с 1 по 10 мая, во вторник, 11 мая, вернутся к работе.

Фото: "Известия"