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«Маруся» подружилась с «ПИ FM» и «Радио Сибирь»

Главная Общество
Москва
08:00 27 Апреля 2021
общество, музыка
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Холдинг «МКР-Медиа» продолжает расширять присутствие своих активов на цифровых платформах. Предприятие заключило соглашение о сотрудничестве с холдингом Mail.ru Group. Теперь в умную колонку «Капсула», которую представляет IT-компания, «вшита» информация о радиостанциях «Первое Интернациональное Радио» и «Радио Сибирь». Любой обладатель этого смарт-гаджета может слушать музыку, настроившись на свою любимую волну.

Встроенный в колонку голосовой помощник «Маруся» распознает по голосу и автоматически включит радиостанции «ПИ FM» или «Радио Сибирь». Для этого достаточно озвучить выбранный вариант и наслаждаться музыкой с сибирским характером или бесконечным музыкальным удовольствием.
Голосовой помощник «Маруся» также доступен в приложениях для платформ Android и iOS, в суперприложении «Почта Mail.ru», браузере Atom и в устройствах партнеров. Таким образом, любимые радиостанции «ПИ FM» и «Радио Сибирь» можно слушать комфортным образом в любое время и в любом месте, имея доступ в интернет.

Справочно: «МКР-Медиа»  –  международный медиахолдинг, управляющий перспективными и быстроразвивающимися мультимедийными проектами. Создан в 2014 году Межгосударственной Корпорацией Развития. Главным приоритетом деятельности «МКР-Медиа» является развитие международного сотрудничества с партнерами и авторитетными СМИ. В состав «МКР-Медиа» входят международная сеть «TV BRICS», общероссийский телеканал «Продвижение», сеть радиостанций «Радио Сибирь», «Первое интернациональное радио ПИ ФМ», интернет-порталы «Современный русский», «Сибновости», «Омск Здесь», «Агентство экономических новостей Киргизии», международный пресс-центр «МКР-Медиа» и другие активы в России и зарубежных странах.

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