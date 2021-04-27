«Маруся» подружилась с «ПИ FM» и «Радио Сибирь»

Холдинг «МКР-Медиа» продолжает расширять присутствие своих активов на цифровых платформах. Предприятие заключило соглашение о сотрудничестве с холдингом Mail.ru Group. Теперь в умную колонку «Капсула», которую представляет IT-компания, «вшита» информация о радиостанциях «Первое Интернациональное Радио» и «Радио Сибирь». Любой обладатель этого смарт-гаджета может слушать музыку, настроившись на свою любимую волну.

Встроенный в колонку голосовой помощник «Маруся» распознает по голосу и автоматически включит радиостанции «ПИ FM» или «Радио Сибирь». Для этого достаточно озвучить выбранный вариант и наслаждаться музыкой с сибирским характером или бесконечным музыкальным удовольствием.

Голосовой помощник «Маруся» также доступен в приложениях для платформ Android и iOS, в суперприложении «Почта Mail.ru», браузере Atom и в устройствах партнеров. Таким образом, любимые радиостанции «ПИ FM» и «Радио Сибирь» можно слушать комфортным образом в любое время и в любом месте, имея доступ в интернет.

Справочно: «МКР-Медиа» – международный медиахолдинг, управляющий перспективными и быстроразвивающимися мультимедийными проектами. Создан в 2014 году Межгосударственной Корпорацией Развития. Главным приоритетом деятельности «МКР-Медиа» является развитие международного сотрудничества с партнерами и авторитетными СМИ. В состав «МКР-Медиа» входят международная сеть «TV BRICS», общероссийский телеканал «Продвижение», сеть радиостанций «Радио Сибирь», «Первое интернациональное радио ПИ ФМ», интернет-порталы «Современный русский», «Сибновости», «Омск Здесь», «Агентство экономических новостей Киргизии», международный пресс-центр «МКР-Медиа» и другие активы в России и зарубежных странах.