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TV BRICS представит документальные показы фильмов стран «пятерки» на фестивале One People Film Festival

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Москва
10:00 27 Апреля 2021
кино, фестиваль, показ
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28 апреля в Кейптауне (ЮАР) открывается первый международный кинофестиваль One People. Посмотреть фильмы, отобранные в программу, можно до 1 мая. Основные показы фестиваля пройдут в кинотеатре Nu Metro, а также на онлайн-площадке.

В рамках фестиваля пройдут показы таких известных мировых художественных фильмов, как «Дорогие товарищи» (реж. А.Кончаловский) и «Еще по одной»/Another round (реж. Т.Винтерберг). В программе киносмотра будут представлены документальные фильмы из стран БРИКС. Авторы 9 неигровых кинолент из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР поделятся историями о коренных народах своих стран и о борьбе с пандемией.

Откроется фестиваль One People показами короткометражных фильмов, посвященных «новой реальности» периода пандемии COVID-19. В рамках нее состоится международная премьера документальной ленты «Локдаун» производства Омской телевизионной компании о том, как пандемия изменила мировой культурный ландшафт, какое влияние оказала на креативные индустрии в мире.

В тематическом блоке будут представлены 2 фильма индийского кинорежиссера Каги (Kaga) «Вечное счастье» и «144. Ради спасения жизней». В основе обоих фильмов – реальная ситуация в южноиндийском мегаполисе Ченнаи, возникшая в период самоизоляции, введенной в стране в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Программа начнется в кинотеатре Nu Metro в 11:00.

Показы специальной секции фестиваля «Коренные народы мира» стартуют 29 апреля в 14:00. Бразильский режиссер Джефферсон Суса представит фильм о безграмотном поэте из штата Пернамбуку Педро Тенорио, принадлежащего к вымирающей индейской народности капинава. Документалист расскажет о жизни редкого народа, который всегда был изолирован от городской суеты. Продолжит программу фильм «Последняя ярмарка» бразильского режиссера Тауаны Учоа, «Сага о народе кхойкхой» южноафриканского журналиста Йохана Абрахамса. 

Китайская телекомпания CDRTV провинции Сычуань предложит зрителям документальный фильм Зи Пенга «Вспоминая поездку по Чэнду»/A mindful trip around Chengdu о месте и значении уникальной китайской поэзии древних времен в наши дни.

В программу показов, посвященных коренным народам мира, вошел фильм российского документалиста Андрея Титова из цикла «Озера России» об озере Баскунчак. Автор расскажет не только о земле вокруг озера, хранящей свидетельства пребывания скифов, сарматов, Хазарского Каганата и Золотой орды, но и о людях, живущих в этих краях сегодня. 

Фестиваль One People продолжат показы специальной программы «Борьба с пандемией». В ней будут представлены сразу 3 ленты китайского производства от компании Guangxi Radio and TV и Chengdu Radio&Television (партнер TV BRICS в Китае). 30 апреля зрители смогут увидеть фильм о том, как в больницах борются с пандемией коронавирусной инфекции (A hospital’s battle against COVID-19), а также посмотреть на опыт жизни в изоляции семей иностранцев в Чэнду (International families during the Pandemic), и о работе волонтеров в период локдауна в провинции Сычуань в 2020 году (International Volunteer during the Pandemic).

Все показы пройдут также на онлайн-площадке фестиваля. Каждый зритель сможет составить свой собственный график показов и посмотреть фестивальное кино, не выходя из дома, из любой точки мира. С программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.
OPIFF основан в 2020 году. Организатор фестиваля – медиахолдинг Moja Media (партнер ТВ БРИКС в ЮАР). Информационную поддержку фестиваля осуществляет международная сеть TV BRICS. TV BRICS регулярно представляет программы показов фильмов производства Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР на площадках международных киносмотров.

Справочно: TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на четырех языках – русском, английском, китайском и португальском. Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС. 

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