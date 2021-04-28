28 апреля
Россия
74.94
 
€ 90.43
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

Телеканал «Продвижение» покажет культовую польскую криминальную комедию «Ва-Банк»

Главная Общество
Москва
12:30 28 Апреля 2021
культура, польша, кино
версия для печати Ico_print

Если у Вас в квартире стоит “польский гарнитур” и телевизор “Рубин”, вероятно, вы житель Советского союза и на дворе 1981 год. Поздравляем Вас, товарищ! Вы сможете первым увидеть премьеру нового польского фильма “Ва-банк”. Но что делать, если вы живете в 2021 году? Не расстраивайтесь и смотрите легендарную польскую комедию “Ва-банк” и ее продолжение “Ва-банк-2” – 1, 2 мая в в 8 вечера на телеканале “Продвижение”.
Даже если вы не родились в СССР, то, наверняка, узнаете главную музыкальную тему фильма по первым двум нотам.

«Ва-Банк» режиссера Юлиуша Махульского любят и знают не только в Польше. В Советском Союзе картина быстро обрела популярность и стала культовой. Юмор, блестяще выстроенная интрига, точные и скупые режиссерские методы- все сошлось в фильме идеально, позволив создать историю, понятную и интересную зрителю в любой стране. 
В День международной солидарности трудящихся, как многие и сегодня по старинке именуют Первомай, зрителям телеканала «Продвижение» предоставляется прекрасная возможность в полной мере насладиться праздничными выходными под ностальгический просмотр культовой киноленты «Ва-Банк».

Телеканал «Продвижение» - семейно-развлекательный телеканал, созданный в 2014 году, вещает в более чем 190 городах РФ. Технический охват - 25 миллионов человек. Победитель всероссийских и международных телевизионных конкурсов, в том числе дважды - «ТЭФИ-Регион». В сетке вещания – отечественные и зарубежные сериалы, документалистика, кинохиты, а также авторский контент телеканала. 

Общество

Новости Москвы: TV BRICS представит документальные показы фильмов стран «пятерки» на фестивале One People Film Festival

TV BRICS представит документальные показы фильмов стран «пятерки» на фестивале One People Film Festival

27.04.2021
Россия

На киносмотр было отобрано более 50 фильмов со всего мира

Новости Москвы: «Маруся» подружилась с «ПИ FM» и «Радио Сибирь»

«Маруся» подружилась с «ПИ FM» и «Радио Сибирь»

27.04.2021
Россия

Теперь любимые радиостанции можно слушать в любом месте, имея доступ в интернет

Новости Москвы: Путин объявил дни с 1 по 11 мая выходными

Путин объявил дни с 1 по 11 мая выходными

23.04.2021
Россия

Указ о продлении праздников он подпишет 23 апреля

Новости Москвы: Оформить заявление на «путинские» выплаты родители школьников смогут дистанционно

Оформить заявление на «путинские» выплаты родители школьников смогут дистанционно

22.04.2021
Россия

Семьям с детьми школьного возраста выплатят 10 тысяч рублей

Новости Москвы: Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого школьника

Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого школьника

22.04.2021
Россия

Также президент озвучил новый размер выплат на детей из неполных семей

Новости Москвы: В этом году "Бессмертный полк" вновь пройдет в онлайн-формате

В этом году "Бессмертный полк" вновь пройдет в онлайн-формате

20.04.2021
Россия

Акцию в традиционном формате организаторы планируют провести 24 июня

Новости Москвы: Алексей Франдетти запускает новое шоу о мюзиклах «Нелёгкий лёгкий жанр»

Алексей Франдетти запускает новое шоу о мюзиклах «Нелёгкий лёгкий жанр»

15.04.2021
Россия

Премьера состоится в полночь с 17 на 18 апреля

Новости Москвы: Купившим туры в Турцию россиянам посоветовали поменять путевки

Купившим туры в Турцию россиянам посоветовали поменять путевки

13.04.2021
Россия

Туры с вылетом до 1 июня Ростуризм рекомендовал перенести на более поздний срок

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru