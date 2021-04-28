Телеканал «Продвижение» покажет культовую польскую криминальную комедию «Ва-Банк»

Если у Вас в квартире стоит “польский гарнитур” и телевизор “Рубин”, вероятно, вы житель Советского союза и на дворе 1981 год. Поздравляем Вас, товарищ! Вы сможете первым увидеть премьеру нового польского фильма “Ва-банк”. Но что делать, если вы живете в 2021 году? Не расстраивайтесь и смотрите легендарную польскую комедию “Ва-банк” и ее продолжение “Ва-банк-2” – 1, 2 мая в в 8 вечера на телеканале “Продвижение”.

Даже если вы не родились в СССР, то, наверняка, узнаете главную музыкальную тему фильма по первым двум нотам.

«Ва-Банк» режиссера Юлиуша Махульского любят и знают не только в Польше. В Советском Союзе картина быстро обрела популярность и стала культовой. Юмор, блестяще выстроенная интрига, точные и скупые режиссерские методы- все сошлось в фильме идеально, позволив создать историю, понятную и интересную зрителю в любой стране.

В День международной солидарности трудящихся, как многие и сегодня по старинке именуют Первомай, зрителям телеканала «Продвижение» предоставляется прекрасная возможность в полной мере насладиться праздничными выходными под ностальгический просмотр культовой киноленты «Ва-Банк».

Телеканал «Продвижение» - семейно-развлекательный телеканал, созданный в 2014 году, вещает в более чем 190 городах РФ. Технический охват - 25 миллионов человек. Победитель всероссийских и международных телевизионных конкурсов, в том числе дважды - «ТЭФИ-Регион». В сетке вещания – отечественные и зарубежные сериалы, документалистика, кинохиты, а также авторский контент телеканала.