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В Казани неизвестные открыли стрельбу в одной из гимназий

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Москва
11:00 11 Мая 2021
стрельба, казань, происшествия, дети
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Чрезвычайное происшествие произошло в микрорайоне Азино, в школе №175 (ул. Файзи). По предварительным данным, после стрельбы в помещении гимназии прогремел взрыв. На место направлены более 20 бригад скорой помощи и сотрудники полиции.

По предварительной информации, на школу напали два подростка, которые пронесли оружие в здание школы и открыли внутри стрельбу по людям. Среди погибших — семь восьмиклассников и одна учительница.

Одного из стрелков, 19-летнего, Галявиева Ильназа Ренатовича, задержали. Он сообщил, что по адресу своей прописки заложил бомбу. Об этом сообщается на странице Tatarstan Ntus.

В настоящее время бойцы спецслужб проводят эвакуацию пострадавших из школы. Есть сообщения о том, что многие сами покидают школу выбегая из дверей и выпрыгивая в окна.

Тех, кого эвакуировали, разместили в детских садах N181 и N40. С ними работают психологи, организовано питание.

Силовики заблокировали на 4 этаже в казанской школе второго стрелявшего, сейчас спецназ готовится к штурму и задержанию. Правоохранители не исключают, что у напавшего есть заложники. 

Фото: kazanfirst.ru

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