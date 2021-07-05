Фильмы российских документалистов покажут на телеканале Moja Media (ЮАР)

В рамках совместного проекта TV BRICS, телеканала «Продвижение» и Открытого фестиваля документального кино «РОССИЯ» на телеканале Moja Media стартовали специальные показы российской кинодокументалистики. Совместный проект открыл фильм «Как некий Херувим» (2019), получивший приз зрительский симпатий на фестивале «РОССИЯ» в 2020 году. Фильм повествует о московском театральном актере и режиссере Андрее Денникове, в котором с первого его спектакля зритель распознал необычное театральное явление.

6 июля на телеканале Moja Media будет показан документальный фильм «Куда уехал цирк» (2015), удостоенный приза зрительских симпатий на кинофестивале «Соль земли» в 2015 году. Картина повествует об артистах цирковой труппы, уехавших за рубеж после распада Союза. В рамках специальных показов африканские телезрители также увидят фильмы «Санитар» (2019) и «Ларёк» (2019), участвовавшие в конкурсной программе общеэкранных документальных фильмов ОФДК «РОССИЯ» в 2019 году.

Российский зритель сможет познакомиться с программой кинопоказов в рамках специального проекта телеканала «Продвижение», приуроченного к открытию XXXII Открытого фестиваля документальных фильмов «РОССИЯ», который пройдет в Екатеринбурге в период с 1 по 6 октября 2021 года. В этом году в преддверие фестиваля «Продвижение» готовит ретроспективный показ фильмов-участников и лауреатов конкурса.

«С нашей стороны мы стараемся своими силами и возможностями способствовать развитию индустрии неигрового кинематографа и его популяризации, столь актуальной в нынешнюю эпоху тик-тока и инстаграма, а также освещению творческих достижений российских документалистов», - отметил креативный директор телеканала «Продвижение» Сергей Деменский.

Телеканал «Продвижение» - постоянный информационный партнёр ОФКД «РОССИЯ» и учредитель приза в собственной номинации "За сохранение и развитие теледокументалистики". В 2019 году специальную статуэтку и диплом телеканала получил фильм «Не уходи отсюда» режиссёра Марины Труш. В 2020 году награды в этой номинации была удостоена картина «Танец жизни» режиссёра Александра Калашникова.

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Телеканал «Продвижение» - семейно-развлекательный телеканал, созданный в 2014 году, вещает в более чем 190 городах РФ. В сетке вещания – отечественные и зарубежные сериалы, документалистика, кинохиты, а также авторский контент телеканала. Телеканал «Продвижение» распространяется на всей территории РФ через 5 спутников связи, в кабельной и эфирной аналоговой средах вещания в 53 регионах страны и на крупнейших ОТТ-платформах. Всего на сегодняшний день региональным телекомпаниям выдано 47 лицензий Роскомнадзора на телевизионное вещание, использующих концепцию вещания СМИ «Продвижение».

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на четырех языках – русском, английском, китайском и португальском. Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.

Медиахолдинг Moja Media. В холдинг входит 3 канала: BRICS TV, Root TV, TELESUR Africa. Вещание канала BRICS TV Moja Media осуществляет через спутник StarSat на канале 509. Техническое покрытие: 20 млн домохозяйств в 30 странах Африканского континента.