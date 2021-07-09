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Концерн «Калашников» принял участие в международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021

Главная Общество
Москва
08:28 9 Июля 2021
общество, экономика, в мире
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Концерн "Калашников" на прошедшей в Минске международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021 провел переговоры о лицензионном производстве российских автоматов на территории Казахстана. Об этом сообщают в пресс-службе компании.

"В настоящее время совместно с АО «Рособоронэкспорт» прорабатывается вопрос об организации лицензионного сборочного производства автоматов Калашникова на территории Республики Казахстан. Оператором проекта со стороны коллег из Казахстана выступает компания АО «НК «Казахстан инжиниринг»", -  отметили представители концерна.

Кроме этого, на полях выставки MILEX-2021 ряд стран ОДКБ закупили тестовые партии новейших автоматов АК-12 и АК-15. По словам представителей концерна,  переход государств-участников ОДКБ на единый стандарт вооружений усилит эффективность оборонного сегмента и одновременно упростит совместные действия на учениях или во время возможного военного конфликта. 

- Унификация позволит оптимизировать создание и работу ремонтных баз, гарантировать взаимозаменяемость запасных частей, обеспечить оперативное привлечение подразделений государств-участников ОДКБ для помощи одному из членов, например, в условиях контртеррористической операции, - пояснили в компании.

Напомним, группа компаний «Калашников» – крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. «Калашников» является флагманом отечественной стрелковой отрасли, на его долю приходится порядка 95% производства стрелкового оружия России.

Предприятия группы компаний «Калашников» выпускают не только стрелковое вооружение, но и специализированные комплексы военного и гражданского назначения, такие как дистанционно-управляемые боевые модули, беспилотные летательные аппараты, многофункциональные катера специального назначения, продукцию для космической отрасли. Продукция группы компаний «Калашников» поставляется более чем в 27 стран мира.

Фото: КАЛАШНИКОВ МЕДИА

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