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192 турмаршрута подано на конкурс аси «Открой свою Россию»

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Москва
07:00 9 Августа 2021
маршруты, конкурс, туризм, общество
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28 июля завершён приём заявок на участие во Всероссийском проекте по проектированию концептуальных туристических маршрутов «Открой свою Россию». На конкурс было подано 192 туристических маршрута, охвативших 60 регионов Российской Федерации, от 96 туроператоров нового поколения - продюсеров впечатлений. 

Больше всего туристических маршрутов предложили для Дагестана (13 маршрутов) и для Республики Саха (Якутия) (12). Для Бурятии и Кемеровской области поступило по 11 маршрутов, для Орловской области — 9, а в Свердловской, Иркутской и Московской областях заявлено по 8. В Москве представлено 7 маршрутов, а в Ленинградской, Смоленской, Томской областях и в Башкортостане - по 6. По остальным регионам количество туристических маршрутов колебалось от 1 до 4. Часть представленных на конкурс маршрутов – межрегиональные и охватывают от 2 до 5 субъектов РФ. 

Ольга Захарова, директор инициатив по развитию туризма, экологии и климату Агентства стратегических инициатив (АСИ): «Наша страна настолько многообразна и контрастна, что всей жизни не хватит, чтобы ее объехать и узнать в деталях. Поэтому большой интерес к конкурсу среди профессионального туристического сообщества, так и обычных россиян вполне закономерен. Почти 200 турмаршрутов в 60 регионах России от почти 100 продюсеров впечатлений! Экспертам и конкурсной комиссии будет непросто сделать свой выбор в пользу 30 региональных команд. Уверена, что наш проект будет способствовать дальнейшему развитию туротрасли, а том числе и в плане формирования коллабораций, усилению внутриотраслевого взаимодействия и открытости к диалогу, что позволит создавать качественный и востребованный современными путешественниками турпродукт, построенный на смыслах и людях, а также выявлять, поддерживать и способствовать развитию действующих локальных предпринимателей и инициатив местных жителей, которые станут соавторами такого туристского продукта».

Все заявки с маршрутами, прошедшие техническую экспертизу, поступят в работу Экспертной группе, в состав которой вошли специалисты в области туризма, маркетинга, брендирования, экономики, финансового моделирования, экологии, социологии и иных сфер, связанных с туризмом. Они проведут оценку и рейтингование турмаршрутов и продюсеров впечатлений. 11 августа Конкурсная комиссия под председательством заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко выберет 30 финалистов – команд под лидерством продюсеров впечатлений с 60 маршрутами для дальнейшего участия в проекте. Они станут участниками Акселерационной программы и спроектируют еще 1, дополнительный, турмаршрут из поступивших в «Фабрику идей» локаций и активностей со всей страны. Участникам будет из чего выбирать, т.к идеи продолжают поступить на сайт и сейчас их количество достигло почти 1300. Решение Конкурсной комиссии и 30 продюсеров впечатлений будут объявлены 12 августа. 

Справочно:

Всероссийский проект по проектированию концептуальных туристических маршрутов в регионах Российской Федерации «Открой свою Россию» 
Это конкурс по выбору лучших концептуальных туристических маршрутов и Акселерационная (обучающая) программа для междисциплинарных региональных команд под лидерством продюсеров впечатлений.  Проект проводится в рамках реализации «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 года № 2129-р. Организатор — Агентство стратегических инициатив (АСИ) при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм), Министерства экономического развития РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства культуры РФ. Главная цель Всероссийского проекта - выявление, активизация и вовлечение действующих и потенциальных предпринимателей в создание качественного туристского продукта путем повышения компетенций предпринимательского сообщества и региональных управленческих команд,  консолидации туристического сообщества для обмена опытом и лучшими практиками с целью увеличения продолжительности пребывания туристов в регионах Российской Федерации, а также развития внутреннего туризма путем проектирования актуальных и конкурентоспособных туристических маршрутов по России. Оператор — Агентство стратегического развития «ЦЕНТР».

Агентство стратегических инициатив (АСИ) — российская автономная некоммерческая организация, созданная Правительством России для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах. В частности, для продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды в России, развитию профессиональных кадров и т. п. Действует с 11 августа 2011 года.

Фото предоставлено агентством стратегических инициатив

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