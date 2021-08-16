В полях под Анапой после наводнения рыбу собирают мешками

Жители станицы Гостагаевской, недалеко от Анапы, собирают в полях необычный урожай – рыбу из карпового хозяйства «Красная горка». Видео с происходящим появилось в Instagram.

Миграция рыбы произошла из-за наводнения. Пруд для платной рыбалки переполнился и 15 тонн карпа, 10 тонн толстолобика и немного сомов отправились в поля. Местные жители весьма обрадовались такому повороту событий и стали приезжать на машинах и собирать рыбу в мешки.

Как рассказала «Коммерсанту Кубань» владелица «Красной горки» Галина Шишкина, ущерб от розлива пруда оценить сложно, потому что вода и рыба продолжают прибывать.

«Карп небольшой, его пока не ловят, сегодня только крупных толстолобиков увозят мешками», — добавила Шишкина.

Фото: instagram.com/krasnaya_gorka23