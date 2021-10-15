Первый день отца на «Первом интернациональном радио»

17 октября «Первое интернациональное радио» вместе со всеми российскими папами будет отмечать День отца. Команда отцов ПИ FM и очаровательная ведущая Лёля Бубнова подготовили специальный эфир к новому празднику в российском календаре. В начале каждого часа на ПИ FM будут звучать любимые песни, посвящённые родителям-маскулинам: «Отцы», «Папа может», «Папа купил автомобиль» и другие. В середине часа на «Первом интернациональном» песни о мужских профессиях поднимут родительский дух всех, кто стимулирует своих детей к развитию, помогает выяснить причины неудач, побуждает к достижениям и вселяет веру в себя. Бессменная ведущая Лёля Бубнова в своих информационных выпусках от лица всех сыновей, дочерей и мам поздравит виновников праздника. Отдельный выход ПРО-новостей будет полностью посвящён тем, кто носит почётное имя «Отец».

Идея укрепить институт семьи и повысить значимость отцовства поступила от Министерства труда и социальной защиты России в июле нынешнего года. 4 октября 2021 г. президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Новый праздник в календаре теперь будут отмечать каждое третье воскресенье октября.

Фото: "МКР-Медиа"